Morgenshtern и Little Big записывают новый трек?

Сегодня, 15 июня, в Instagram Morgenshtern выложил видео, в котором он пьет коктейль, лежа под капельницей в номере отеля, и в месте с ним в комнате присутствуют Софья Таюрская и Ильич из группы Little Big.

При этом отмечено, что действие тизера происходит в Санкт-Петербурге – вряд ли Morgenshtern прибыл туда только для того, чтобы повидаться с друзьями. Позже, судя по Instagram Таюрской, они вместе отдыхали на яхте.

Если они действительно собираются выпустить совместный хит, это будет уже не первая коллаборация артистов: в 2018 году вышел клип «Skibidi», в котором Алишер, тогда еще малоизвестный, был одним из танцующих. Сейчас Little Big и Morgenshtern можно назвать главными хитмейкерами русского YouTube.