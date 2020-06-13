Трек Morgenshtern и Элджея Cadillac удален с YouTube

Никаких объяснений рэперы не предоставили. Алишер Валеев в Instagram написал: «Я догадывался) Скоро вернем трек на ютуб. Пока доступен на всех площадках», а Элджей ограничился мрачным «клипа не будет».

Фанаты подозревают, что причина – в названии трека: возможно, это нарушение авторских прав General Motors. Также появились слухи о том, что артисты поссорились из-за поведения Morgenshtern, но официального подтверждения или опровержения обеих этих версий пока нет. На YouTube на момент удаления у трека было больше 10 миллионов просмотров.

В последнее время оба артиста выкладывали кадры со съемок клипа Cadillac. Насколько можно судить по этим кадрам, клип будет довольно стандартным для современной хип-хоп-сцены: Morgenshtern и Элджей катаются на трехколесных электроскутерах перед автомобилем. Похожий видеоряд был в недавнем клипе уфимского рэпера Boulevard Depo на трек Angry Toy$.