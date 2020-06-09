Двухчасовая запись концерта в формате Full HD включает в себя песни «Родина», «Просвистела», «Пропавший без вести», «Метель» и другие ранние хиты группы «ДДТ».
Обновленный концерт «ДДТ» «Пропавший без вести» опубликован на YouTube
Концерт «Пропавший без вести» состоялся четвертого декабря 2005 года в СК «Олимпийский» в Москве.
В том году выступление «ДДТ» в «Олимпийском» завершило концертный тур в честь выпуска одноименного альбома и 25-летия группы. По нему снят также фильм «Пропавший без вести» за авторством Романа Шмидта.
В последнее время группа работала над ремастерингом звука и видеоряда записей с этого концерта, и в июне текущего года обновленная версия была готова.
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