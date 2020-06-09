Обновленный концерт «ДДТ» «Пропавший без вести» опубликован на YouTube

Концерт «Пропавший без вести» состоялся четвертого декабря 2005 года в СК «Олимпийский» в Москве.

В том году выступление «ДДТ» в «Олимпийском» завершило концертный тур в честь выпуска одноименного альбома и 25-летия группы. По нему снят также фильм «Пропавший без вести» за авторством Романа Шмидта.

В последнее время группа работала над ремастерингом звука и видеоряда записей с этого концерта, и в июне текущего года обновленная версия была готова.