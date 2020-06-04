Morgenshtern вернулся в Уфу

В Instagram Алишер опубликовал несколько фото, на которых он позирует возле своего автомобиля на парковке около отеля Hilton Garden и уфимского амфитеатра.

Недавно Morgenshtern пообещал выложить к концу недели новый клип, если под одним из его постов наберется больше 500 тысяч комментариев. Сегодня, четвертого июня, количество комментариев превысило миллион, и после 24.00 клип будет залит на YouTube.

Артист собирается выпустить в 2020 году еще несколько хитов, которые «положат конец рэп-игре». Видимо, похороны рэпа начнутся уже сегодня ночью.