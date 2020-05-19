Thomas Mraz рассказал о том, как рос в Уфе в 90-х

«Уфа… Если честно, мне порой тяжело находить различия между городами. Ты их чувствуешь, ты их видишь, но, когда пытаешься их объяснить, это не так просто.

Я в Уфе жил всегда в Сипайлово на набережной, у меня окна на речку выходили. Это чистая и быстрая река: там можно в любой момент искупаться. Раньше там был очень большой лес, потом его подсрубили и построили забетонированную дамбу. Пока эту дамбу не построили, даже во двор заехать было дикой проблемой – как только построили, стало лучше. До сих пор, когда я по ней езжу, дико кайфую.

Я 1992 года рождения и мощно столкнулся с проблемами гоп-стопа, знаешь, понятий всяких. Особенно у нас в Сипайлово – там до сих пор некоторые как будто бы не могут это пережить.

Сам я учился в лицее «Содружество», напротив нас была 54-я школа. Тоже полный гоп-стоп: там учились жесткие бандосы, спортсмены, бойцы. Из раза в раз такое было, что кого‑то заряжают на бабки, у кого‑то мобилы отжимают. Слава богу, я таким не занимался. Сам попадался, честно скажу. Как‑то раз у меня мобилу отжали. Просто попал не в то время и не в то место. Такое было на каждом шагу.

Потом, когда я стал постарше, начались первые тусовки – BMX, туда-сюда, и центровая тусовка. Когда начались тусовки, жизнь в городе преобразилась: летние посиделки, катка. Такая беззаботная жизнь: я без денег мог нормально жить, существовать. Берешь свой велик, уезжаешь на весь день. И нормально: тусуешь с пацанами, веселишься, на хаты ходишь. Это юность.

Моя бабушка настояла на том, чтобы я учился в хорошей школе, чтобы не пошел в школу в Сипайлово. В хорошей школе мне было тяжело учиться, потому что я парень из Сипы, такой немножко бешеный, а там училось много богатых и умных детей. Меня частенько пытались выжить: каждый год пытались меня отчислить, но каким‑то образом я закончил ее. За счет школы я приобрел хорошие знакомства и в дальнейшем познакомился с другими ребятами – как раз-таки с ребятами из Dopeclvb, которые меня подтянули на запись», – рассказал Гатауллин.