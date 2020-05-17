Morgenshtern пообещал в этом году «закрыть рэп-игру»

«Я сейчас слушаю все свои треки, которые выйдут в 2020 году... И это просто конец рэп-игры, это все.

Вы, наверное, сейчас скажете: "Да-да, самовлюбленный ты дурак, опять болтаешь, что ты самый крутой". Но давайте так: когда все это выйдет, вы просто мне напишете и извинитесь, хорошо? А пока смотрите и запоминайте лицо человека, который закроет рэп-игру в 2020-м. Терпение, только терпение.

Рэперы, если вы работаете над релизами – лучше забейте и наслаждайтесь жизнью», – заявил Morgenshtern в Instagram.