Двукратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков и саксофонист Игорь Бутман выступят на концерте «Посвящение», приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ильдар Абдразаков и Игорь Бутман дадут совместный онлайн-концерт
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show.okko.tv
Концерт состоится сегодня, 10 мая, в 19.00 по московскому времени на платформе Okko. Посмотреть можно будет бесплатно, но потребуется регистрация.
Ильдар Абдразаков и музыкальный коллектив во главе с Игорем Бутманом исполнят песни военных лет, которые стали объединяющей силой нескольких поколений. Также артистам можно будет задать вопросы в прямом эфире.
Игорь Бутман – Народный артист России, лауреат Государственной премии Российской федерации за вклад в развитие искусства.
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