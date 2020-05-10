Ильдар Абдразаков и Игорь Бутман дадут совместный онлайн-концерт

Концерт состоится сегодня, 10 мая, в 19.00 по московскому времени на платформе Okko. Посмотреть можно будет бесплатно, но потребуется регистрация.

Ильдар Абдразаков и музыкальный коллектив во главе с Игорем Бутманом исполнят песни военных лет, которые стали объединяющей силой нескольких поколений. Также артистам можно будет задать вопросы в прямом эфире.

Игорь Бутман – Народный артист России, лауреат Государственной премии Российской федерации за вклад в развитие искусства.