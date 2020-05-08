Уроженка Башкортостана снялась в новом клипе Little Big

В клипе можно увидеть солистку группировки «Ленинград» Флориду Чантурию. Флорида родилась и выросла в Белорецке, после чего переехала в Санкт-Петербург. В «Ленинграде» она заменила ушедшую в 2016 году вокалистку Алису Вокс.

Это вторая совместная работа Чантурии и Little Big в 2020 году: ранее она выступила в роли бэк-вокалистки в клипе на песню «Uno», которую группа должна была представить на конкурсе Евровидение-2020 в Нидерландах, но его отменили из-за пандемии Covid-19.

В качестве второго «гипнодэнсера» выступает солист группы «The Hatters» Юрий Музыченко, он также регулярно сотрудничает с Little Big.