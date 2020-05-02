Основатель группы «ДДТ» Юрий Шевчук, отвечая на вопросы фанатов в Instagram, коснулся темы пандемии Covid-19 и поблагодарил врачей за работу на передовой.
Юрий Шевчук: «К коронавирусу отношусь уже не так легко, как раньше»
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instagram.com/ddt_band
«Коронавирус пройдет. Сейчас, конечно, много людей гибнет, и не забава получилась, а испытание для всех нас, это точно. И я уже не так легко отношусь к этой заразе, как раньше. Ну, наверное, как и многие из вас, да.
Все мы с вами наблюдаем, как сейчас работают на передовой бригады скорой помощи, врачи, медсестры. Ох, уважаемые доктора, все-таки в данный момент на вас страна держится. Огромное спасибо от всех нас! Огромное», – сказал Шевчук.
Как ожидается, в этом году «ДДТ» даст концерт в Уфе 19 июня на стадионе «Нефтяник» в рамках тура, приуроченного к 40-летию группы. Шоу могут перенести, если ухудшится ситуация по коронавирусу.
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