Юрий Шевчук: «К коронавирусу отношусь уже не так легко, как раньше»

«Коронавирус пройдет. Сейчас, конечно, много людей гибнет, и не забава получилась, а испытание для всех нас, это точно. И я уже не так легко отношусь к этой заразе, как раньше. Ну, наверное, как и многие из вас, да.

Все мы с вами наблюдаем, как сейчас работают на передовой бригады скорой помощи, врачи, медсестры. Ох, уважаемые доктора, все-таки в данный момент на вас страна держится. Огромное спасибо от всех нас! Огромное», – сказал Шевчук.

Как ожидается, в этом году «ДДТ» даст концерт в Уфе 19 июня на стадионе «Нефтяник» в рамках тура, приуроченного к 40-летию группы. Шоу могут перенести, если ухудшится ситуация по коронавирусу.