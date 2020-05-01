Thomas Mraz выпустил новый трек

Совместный трек получил название «Собран и заряжен», он уже доступен на всех площадках от Apple Music до Google Play.

Это седьмой фит Thomas Mraz за последний год. Недавно он записал трек с уфимским дуэтом Musume, который многие запомнили по яркому выступлению на шоу «Песни» на ТНТ.

В 2017 году Гатауллин был подписан лейблом Booking Machine, который на тот момент возглавлял Oxxxymiron. В начале марта текущего года стало известно, что он вместе с другими уфимскими рэперами покинул лейбл и решил развивать карьеру самостоятельно.