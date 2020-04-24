Morgenshtern обошел Дудя и стал самым популярным гостем Урганта среди блогеров

Сейчас у выпуска шоу «Вечерний Ургант» с Алишером 15,3 миллионов просмотров, а с Юрием Дудем – 15,2 миллионов, и это притом, что Дудь появился в программе в 2017 году, а Morgenshtern – первого февраля текущего года.

Далеко позади остались блогеры Ивангай (9,6 миллионов), «Что было дальше?» (8,8 миллионов) и Влад «А4» (8,1 миллионов).

Напомним, что недавно Morgenshtern и Slava Marlow, с которым он записал альбом «Легендарная пыль», рассказали о том, что вырезали из эфира «Вечернего Урганта».