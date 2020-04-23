Издание «ТурСтат» составило рейтинг лучших филармоний для посещений концертов классической музыки и просмотра онлайн-трансляций концертов на сайтах и в социальных сетях.
Башкирская государственная филармония вошла в десятку лучших филармоний России
Рейтинг составлялся по результатам анализа популярности, основываясь на количестве просмотров и предлагаемого материала.
1. Московская филармония, Москва
2. Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича, Санкт-Петербург.
3. Новосибирская государственная филармония, Новосибирск.
4. Московская областная филармония, Московская область.
5. Свердловская государственная академическая филармония, Екатеринбург.
6. Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, Казань.
7. Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова, Уфа.
8. Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича, Нижний Новгород.
9. Самарская государственная филармония, Самара.
10. Чувашская государственная филармония, Чебоксары.
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