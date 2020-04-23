Morgenshtern и «Лауд» номинированы в рейтинг Forbes

В каждой из десяти категорий по десять номинантов, имена победителей огласят в мае.

22-летний уфимский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Morgenshtern, и трио «Лауд» включены в категорию «Музыка». Конкуренцию им составят Варвара Краминова (группа «Хадн дадн»), Шарлот, Manizha, Катя Кищук, Kedr Livanskiy, Zivert, «Кис-Кис» и Владимир Галат (группа «Френдзона»).

«Лауд» – это уроженцы Уфы Рамиль Абдеев, Виталий Александров и Сергей Куликов, выпустившие три альбома электронной музыки при участии рэперов Boulevard Depo и Thomas Mraz. За последние два года они перебрались из Уфы в Санкт-Петербург и проехали с туром по России.

Morgenshtern приобрел известность благодаря блогу #ИзиРеп, в котором развенчивал миф о недоступности искусства, показывая, как за пять минут создавать рэп-хиты с многомиллионными просмотрами.

Сейчас Алишер демонстрирует свою теорию на практике: несмотря на незамысловатый текст и легкие биты, его клипы собирают десятки миллионов просмотров на YouTube, а дистрибуция музыки и реклама приносят сотни миллионов рублей ежегодно.