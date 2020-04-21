Face даст онлайн-концерт на этой неделе

Концерт состоится в пятницу, 24 апреля, в 20.00 по московскому времени. Трансляция будет вестись на платформе Live Systema.

Об этом Face сообщил несколько часов назад в Instagram Stories: «Я буду выступать в прямом эфире прямо из своей хаты, пока сижу на карантине, как и вы», – сказал Дремин.

Также он анонсировал новый трек, который выйдет в ближайшее время и «будет жесткий. Намного жестче, чем все, что делают остальные».