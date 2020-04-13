Бэкстейдж: Как снимали клип Little Big - Uno

В 2020 году «Евровидение» отменили впервые за всю историю существования этого конкурса из-за пандемии коронавируса.

В клипе Uno в роли бэк-вокалистки выступила уроженка Башкортостана, солистка группировки «Ленинград» Флорида Чантурия. Она родилась и выросла в Белорецке, после чего переехала в Санкт-Петербург. В группировке «Ленинград» Флорида заменила ушедшую в 2016 году вокалистку Алису Вокс.

Премьера хита Uno состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Помимо основных участников Little Big и Флориды, в клипе можно увидеть солиста группы «The Hatters» Юрия Музыченко и вогера Дмитрия Красилова, которого многие помнят по четвертому сезону шоу «Танцы» на ТНТ.