Юрий Шевчук: «Мне кажется, благородство когда-нибудь вернется в моду»

«Тынянов говорил, что поэзия – это повышение языка. То есть говорить на поэтическом языке очень достойно для благородного мужа.

Я вообще считаю, что сейчас как-то мало стало благородства в творчестве, возвышенности такой, девятнадцатого века... Надеюсь, опять станет модно друг к другу обращаться на "вы", отвечать как-то за слова свои. Не писать какую-то хрень в Facebook друг про друга, а просто прямо в глаза это говорить и ожидать перчатки.

Этого мне не хватает и во мне самом, и в нашем обществе. Мне кажется, это вернется, этот ренессанс высокого штиля отношений между людьми, высокого языка.

А мат – это язык чувств, пишут же филологи сейчас, что современный язык все больше и больше становится эмоциональным и похожим на язык животных (смеется). А этого для человека мало, мне кажется», – сказал Юрий Шевчук.