Morgenshtern и Егор Крид записывают новую песню

Об этом Егор сообщил сам, выложив в Instagram Stories видео, в котором Алишер сводит трек, с подписью: «Делаем веселую песню с Morgenshtern».

В прошлый раз музыканты объединились в 2019 году, чтобы совместно с Thrill Pill выпустить «Грустную песню», которая мгновенно стала хитом. Недавно Алишер заявил, что если клип на его фит с Шарлотом «Малышка» наберет больше 10 миллионов просмотров, то он выпустит следующий, а просмотров уже 9,9 миллионов.

Сейчас Morgenshtern находится в вынужденном отпуске: ему пришлось перенести на осень тур Yung Hefner. От тоски (или от радости) рэпер закупился вещами на сумму более миллиона рублей и пообещал показать их в новом клипе.