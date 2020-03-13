Уроженка Башкортостана снялась в клипе Little Big на песню для Евровидения

Флорида Чантурия родилась и выросла в Белорецке, после чего переехала в Санкт-Петербург. В группировке «Ленинград» она заменила ушедшую в 2016 году вокалистку Алису Вокс.

Премьера хита «Uno» состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Помимо основных участников Little Big и Флориды, в клипе можно увидеть солиста группы «The Hatters» Юрия Музыченко и вогера Дмитрия Красилова, которого многие помнят по четвертому сезону шоу «Танцы» на ТНТ.

В этом году Little Big выступит с песней «Uno» на Евровидении-2020 в Роттердаме, Нидерланды. Полуфиналы 65‑го юбилейного конкурса пройдут 12 и 14 мая, финал – 16 мая.