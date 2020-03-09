Morgenshtern и Шарлот выпустили совместный трек и клип

Трек уже доступен на всех площадках, видео за несколько часов набрало почти два миллиона просмотров и поднялось на вторую строчку на вкладке «В тренде» в YouTube. В отличие от прошлого клипа Morgenshtern «Ратататата», в «Малышке» легкий бит, солнце и атмосфера «Пляжного бездельника».

Шарлот в прошлом году отметился специфическим выступлением во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ, которое многие не поняли, но талант молодого парня отметили все. В данном клипе наблюдается контраст между его позитивным «море, джунгли и слоны» и типичной для Алишера тусовкой с кучей девушек в бассейне.

Кстати, на Morgenshtern в этом клипе можно увидеть пояс Louis Vuitton и ожерелье Mozi Jewelry – одни из самых дорогих вещей в его гардеробе, о которых он недавно рассказал в интервью.