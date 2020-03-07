Thomas Mraz ушел из лейбла Booking Machine

Markul, Thomas Mraz, Jeembo и Tveth доработали свои контракты и решили дальше развиваться самостоятельно, оставшись в хороших отношениях с лейблом. Алмас Гатауллин, он же Thomas Mraz, в соцсетях сообщил о том, что уже готовит для фанатов кое-что интересное:

«Хочу поделиться с вами важной новостью. Мой контракт с агентством Booking Machine подошел к концу, и по обоюдному согласию мы решили его не продлевать. Также я принял решение далее развиваться самостоятельно и быть независимым артистом.

Это, несомненно, новый этап, но я уверен, что наши с вами отношения не изменятся, ведь все, что мы искали здесь – созидание и творчество, и так будет всегда.

Ваш Алмас.

P.S.: Мне не терпится показать вам то, что мы для вас готовим», – написал Thomas Mraz.