Уфимский рэпер Thomas Mraz записал трек с дуэтом Musume. Лирическая песня в жанре R&B получила название «Низкий заряд».
Thomas Mraz и Musume выпустили совместный трек
Трек уже доступен на всех площадках от Apple Music до Google Play. Это шестой фит Thomas Mraz за последний год.
Участники дуэта Musume – отец и дочь, они получили известность после яркого выступления на шоу «Песни» на ТНТ, где исполнили песню собственного сочинения The Woken Flame.
Алмас Гатауллин, он же Thomas Mraz, в 2017 году был подписан лейблом Booking Machine, который на тот момент возглавлял Oxxxymiron. Недавно Гатауллин пообещал записать новые фиты с рэперами Jeembo, Boulevard Depo и Tvet, а также поделился мнением о Morgenstern.
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