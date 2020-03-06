Thomas Mraz и Musume выпустили совместный трек

Трек уже доступен на всех площадках от Apple Music до Google Play. Это шестой фит Thomas Mraz за последний год.

Участники дуэта Musume – отец и дочь, они получили известность после яркого выступления на шоу «Песни» на ТНТ, где исполнили песню собственного сочинения The Woken Flame.

Алмас Гатауллин, он же Thomas Mraz, в 2017 году был подписан лейблом Booking Machine, который на тот момент возглавлял Oxxxymiron. Недавно Гатауллин пообещал записать новые фиты с рэперами Jeembo, Boulevard Depo и Tvet, а также поделился мнением о Morgenstern.