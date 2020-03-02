Thomas Mraz рассказал о том, как он относится к Morgenstern

На большинство вопросов Thomas Mraz отвечал картинками или фото, но о Morgenstern написал текстом:

«Сначала относился предвзято, потом познакомился с ним лично, увидел, какой разнос он устроил на "Новой Атланте", и поменял свое мнение. То, что он гений, это, конечно, спорно, но то, что он успешен, это бесспорно».

Также Алмас назвал своим любимым городом Уфу, подтвердил, что в будущем планирует записать фиты с рэперами Jeembo, Boulevard Depo и Tveth, и рассказал, что больше всего его мотивирует семья.