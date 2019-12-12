Песня Face вошла в топ-30 популярных треков 2019 года во «ВКонтакте»

Песня Face «Юморист» расположилась на 25-й строчке. В этом году этот трек, который стал саундтреком к одноименному фильму Михаила Идова, прослушали более 880 тысяч раз.

Итоги года также подвел стриминговый сервис Apple Music. Сразу два трека рэпера из Уфы вошли в топ-100 двух стран. Так, песня «Юморист» находится на 18-м месте в России, а на 34-м — в Украине. Второй трек «Мой калашников» расположился на 51-м и 78-м местах в России и Украине соответственно.

Кроме того, в рейтинг популярных видео на YouTube в России попал его клип «Юморист», расположившись на 10-м месте. Видео набрало более 47 миллионов просмотров.