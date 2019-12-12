Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года. В рейтинг популярных песен вошли треки Artik & Asti, Тимы Белорусских, HammAli & Navai, Артура Пирожкова, Zivert и других.
Песня Face вошла в топ-30 популярных треков 2019 года во «ВКонтакте»
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vk.com/face.family
Песня Face «Юморист» расположилась на 25-й строчке. В этом году этот трек, который стал саундтреком к одноименному фильму Михаила Идова, прослушали более 880 тысяч раз.
Итоги года также подвел стриминговый сервис Apple Music. Сразу два трека рэпера из Уфы вошли в топ-100 двух стран. Так, песня «Юморист» находится на 18-м месте в России, а на 34-м — в Украине. Второй трек «Мой калашников» расположился на 51-м и 78-м местах в России и Украине соответственно.
Кроме того, в рейтинг популярных видео на YouTube в России попал его клип «Юморист», расположившись на 10-м месте. Видео набрало более 47 миллионов просмотров.
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