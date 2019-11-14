Фестиваль открывает картина Германа Васке из Германии «Почему мы креативны?». В съемках фильма приняли участие Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч и другие. Все они отвечают на один и тот же вопрос о природе креативности.

Во второй день покажут ленту «Изобретая будущее», рассказывающая о том, как выглядит современная наука для начинающих исследователей. Третий день фестиваля посветят фильму «Голова, сердце и душа». Эта картина об ученых, которые будут вдохновлять искусствоведов, модельеров и архитекторов на создание произведений, основанных на современной науке.

Четвертый день － фильмы «Вирусы» и «Плот». Картина режиссера из Бостона Стива Риво обратится к теме вечного противостояния. Исследователи ведут постоянную борьбу с вирусами, и как только над врагом одерживают победу, ему на смену приходит новый. Фильм Маркуса Линдена из Энгельхольма погрузит зрителей в событие 1973 года, когда пятеро мужчин и шесть женщин переплыли Атлантический океан на плоту, чтобы изучить причины насилия.

Картины «Вы доверяете этому компьютеру?» и «Привет, робот!» закрывают фестиваль. Оба фильма расскажут об искусственном интеллекте.

Дни научного кино пройдут с 20 по 24 ноября по адресу: ул. Менделеева, 158. Фестиваль открытый, но нужно пройти регистрацию по ссылке, чтобы попасть на показы бесплатно.