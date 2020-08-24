В Уфе пройдет акция «Ночь кино»

Акция состоится 29 августа, участвуют три площадки: амфитеатр на набережной, автокинотеатр «Три шурупа» в парке имени Мажита Гафури и Республиканский музей Боевой славы (​Комарова, 7).

В этом году зрители увидят мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4» (2019), спортивную драму «Лед 2» Жоры Крыжовникова (2020) и комедию «Холоп» Клима Шипенко (2019).

Начало мероприятия – 20.00 на всех площадках. Будут соблюдены правила безопасности, установленные Роспортебнадзором.