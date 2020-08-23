Режиссер Дмитрий Павлов пообщается с уфимской молодежью

Встреча пройдет 25 августа в StandUp Club Ufa (улица Бакалинская, 3). Начало – в 18.00, вход свободный.

Дмитрий Павлов – режиссер и журналист, автор документальных фильмов «Поиск» и «Русский путь» (2018), информационных сюжетов, репортажей и публицистических программ, член Союза журналистов России и гильдии режиссеров неигрового кино, лауреат конкурсов в кино и тележурналистике.

На встрече он расскажет о том, как добиваться успехов в режиссуре и журналистике, а также поделится историями из своей практики и профессиональными секретами.