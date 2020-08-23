Дмитрий Павлов приедет в Уфу, чтобы выступить на заседании дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных».
Режиссер Дмитрий Павлов пообщается с уфимской молодежью
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vk.com/paw_love
Встреча пройдет 25 августа в StandUp Club Ufa (улица Бакалинская, 3). Начало – в 18.00, вход свободный.
Дмитрий Павлов – режиссер и журналист, автор документальных фильмов «Поиск» и «Русский путь» (2018), информационных сюжетов, репортажей и публицистических программ, член Союза журналистов России и гильдии режиссеров неигрового кино, лауреат конкурсов в кино и тележурналистике.
На встрече он расскажет о том, как добиваться успехов в режиссуре и журналистике, а также поделится историями из своей практики и профессиональными секретами.
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