В Уфе открываются первые кинотеатры

Открытие кинотеатров, как и планировалось, состоится первого сентября. Крупнейшие российские киносети совместно разработали комплекс противоэпидемических мер с учетом мирового опыта в сфере кинопоказа.

Весь персонал будет тестироваться на Covid-19 и обеспечен средствами индивидуальной защиты. Помещения будут регулярно дезинфицироваться, кассы и киоски разведены на безопасные расстояния. Интервалы между сеансами увеличены для проветривания и обработки залов.

Купить билеты и сделать заказ в баре можно при помощи мобильного приложения. Ознакомиться со всеми мерами безопасности вы можете на официальном сайте.