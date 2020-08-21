Кинотеатры «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея АRT» готовятся к запуску первых с начала пандемии сеансов с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
В Уфе открываются первые кинотеатры
Открытие кинотеатров, как и планировалось, состоится первого сентября. Крупнейшие российские киносети совместно разработали комплекс противоэпидемических мер с учетом мирового опыта в сфере кинопоказа.
Весь персонал будет тестироваться на Covid-19 и обеспечен средствами индивидуальной защиты. Помещения будут регулярно дезинфицироваться, кассы и киоски разведены на безопасные расстояния. Интервалы между сеансами увеличены для проветривания и обработки залов.
Купить билеты и сделать заказ в баре можно при помощи мобильного приложения. Ознакомиться со всеми мерами безопасности вы можете на официальном сайте.
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