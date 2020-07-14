Российские кинотеатры прекратили работу 23 марта из-за пандемии коронавируса. Прямые потери из-за простоя в этой сфере составят около 50 миллиардов рублей.
Когда возобновят работу кинотеатры Уфы?
13 июля Министерство культуры России дало разрешение на открытие кинотеатров при одобрении властей региона, то есть теперь все зависит от решений Минкульта Башкортостана.
В кинотеатрах должны соблюдаться установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации: интервалы между сеансами не менее получаса, в которые зал будет проветриваться и дезинфицироваться, а также ограниченное количество зрителей в зале для соблюдения социальной дистанции.
В кинотеатре «Искра IMAX» на 20 июля запланирован тестовый сеанс, остальные сети ожидают распоряжения властей республики.
Одна из главных премьер 2020 года – фантастического триллера Кристофера Нолана «Довод» – уже была перенесена с 17 на 31 июля, а затем и на 12 августа. Аналитики подозревают, что вряд ли кинотеатры США начнут работу раньше сентября, так что и в других странах премьеры высокобюджетных блокбастеров, скорее всего, будут отложены до осени. Сам Нолан ранее отмечал, что «Довод» лучше всего будет смотреть именно на большом экране.
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