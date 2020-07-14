Когда возобновят работу кинотеатры Уфы?

13 июля Министерство культуры России дало разрешение на открытие кинотеатров при одобрении властей региона, то есть теперь все зависит от решений Минкульта Башкортостана.

В кинотеатрах должны соблюдаться установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации: интервалы между сеансами не менее получаса, в которые зал будет проветриваться и дезинфицироваться, а также ограниченное количество зрителей в зале для соблюдения социальной дистанции.

В кинотеатре «Искра IMAX» на 20 июля запланирован тестовый сеанс, остальные сети ожидают распоряжения властей республики.

Одна из главных премьер 2020 года – фантастического триллера Кристофера Нолана «Довод» – уже была перенесена с 17 на 31 июля, а затем и на 12 августа. Аналитики подозревают, что вряд ли кинотеатры США начнут работу раньше сентября, так что и в других странах премьеры высокобюджетных блокбастеров, скорее всего, будут отложены до осени. Сам Нолан ранее отмечал, что «Довод» лучше всего будет смотреть именно на большом экране.