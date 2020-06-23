ГКЗ «Башкортостан» устроит бесплатный показ фильма под открытым небом

24 июня перед зданием Государственного концертного зала «Башкортостан» состоится показ фильма «Сестренка» (2019) режиссера Александра Галибина.

В основу сюжета киноленты легла повесть Мустая Карима «Радость нашего дома» о жизни маленьких детей в далеком ауле во времена войны. После выхода фильм положительно оценили зрители и критики.

Заезд – в 21:30 со стороны улицы Кирова, показ бесплатный. Автомобиль должен быть оснащен магнитолой и радио.

Количество мест ограничено, обязательна бронь по телефону: +7 (919) 612 40 49.