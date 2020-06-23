Пока в Уфе ожидается строительство полноценного автокинотеатра, главная концертная площадка республики решила устроить пробный показ фильма под открытым небом.
ГКЗ «Башкортостан» устроит бесплатный показ фильма под открытым небом
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kinopoisk.ru
24 июня перед зданием Государственного концертного зала «Башкортостан» состоится показ фильма «Сестренка» (2019) режиссера Александра Галибина.
В основу сюжета киноленты легла повесть Мустая Карима «Радость нашего дома» о жизни маленьких детей в далеком ауле во времена войны. После выхода фильм положительно оценили зрители и критики.
Заезд – в 21:30 со стороны улицы Кирова, показ бесплатный. Автомобиль должен быть оснащен магнитолой и радио.
Количество мест ограничено, обязательна бронь по телефону: +7 (919) 612 40 49.
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