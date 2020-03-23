Уфимский актер и поэт снялся в триллере «Колл-центр»

Аскар Нигамедзянов родился и вырос в Уфе, учился в БашГУ на филфаке, после чего поехал в Санкт-Петербург, где поступил в МХАТ. В Уфе Аскар участвовал в поэтических конкурсах, обучался в студии творческого развития «Оперение/Хахачу».

Психологический триллер «Колл-центр» повествует о том, как в офис «Интернет-магазина для взрослых» позвонили неизвестные и сообщили о заложенной бомбе. Террористы требуют от персонала выполнять любые приказы, иначе бомба взорвется.

Режиссер – Наталья Меркулова, которая ранее работала над сериалом «Гоголь» и полнометражной лентой «Гоголь. Страшная месть», где также сыграл Нигамедзянов. Премьера «Колл-центра» состоится сегодня в 22.00 на ТНТ (версия 16+) и онлайн-платформе Premier (версия 18+).