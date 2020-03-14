По сюжету, на этот раз в Бухту Приключений возвращается коварный Гарольд Хамдингер, чтобы украсть дома для собственного города, в котором он будет мэром. В этом ему помогают Копикот и Робот-гигант.
В Уфе покажут «Мегащенки и Расти на Диноострове»
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kinoteatr.ru
В кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья» состоится премьерный показ нового выпуска серии детских полнометражных мультфильмов «Щенячий патруль».
12-я номерная часть серии в российском прокате получила название «Мегащенки и Расти на Диноострове». Премьера пройдет 21 марта в 12.30.
Билеты уже можно приобрести по ссылке.
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