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В Уфе покажут «Мегащенки и Расти на Диноострове»

По сюжету, на этот раз в Бухту Приключений возвращается коварный Гарольд Хамдингер, чтобы украсть дома для собственного города, в котором он будет мэром. В этом ему помогают Копикот и Робот-гигант.

  • kinoteatr.ru

В кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья» состоится премьерный показ нового выпуска серии детских полнометражных мультфильмов «Щенячий патруль».

12-я номерная часть серии в российском прокате получила название «Мегащенки и Расти на Диноострове». Премьера пройдет 21 марта в 12.30.

Билеты уже можно приобрести по ссылке.

Павел Авдеев,
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