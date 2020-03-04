В кинотеатрах покажут историю уфимской королевы фридайвинга

Съемки фильма «Один вдох» проходили на Мальте в 2018-2019 годах при поддержке команды специалистов по съемкам на открытой воде во главе с режиссером Жюли Готье. Чтобы сыграть главную роль, актриса Виктория Исакова год занималась фридайвингом (подводное плавание с задержкой дыхания) в Москве по системе Молчановой.

Наталья Молчанова родилась и провела детство в Уфе, затем переехала в Волгоград. Фридайвингом увлеклась очень поздно – в 40 лет, а три года спустя Наталья выиграла свой первый чемпионат мира, а в следующие 13 лет установила более 40 мировых рекордов, безоговорочно доминируя на любых соревнованиях. Молчанова стала первой женщиной, нырнувшей без снаряжения на глубину более 100 метров и первой задержала дыхание более чем на девять минут.

За границей ее называли Королевой и шутили, что любой рекорд продержится только 15 минут – пока до него не доберется Молчанова.

В 2015 году Наталью пригласили устроить частную тренировку в Испании. Во время погружения на небольшую для столь опытной спортсменки глубину что-то пошло не так, и Молчанова всплыла на поверхность без сознания, а пока неопытные ученики пытались прийти на помощь, ее снова утянуло под воду. После двух дней поисков ее признали погибшей.

С тех пор появилась традиция в память о самой выдающейся спортсменке в истории фридайвинга на чемпионатах мира задерживать дыхание на одну минуту.

Создатели фильма не рассказывают, как закончится их версия биографии Натальи Молчановой, известно лишь, что ее история лежит в основе картины, но сюжетная линия будет немного отличаться.

По материалам пресс-службы фильма «Один вдох».