Руководитель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкортостана покидает свой пост

Последним рабочим днем Руслана Мирсаяпова является 18 февраля. Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением.

Эксперты считают, что основным кандидатом является Маргарита Болычева. В разговоре с «РБК Уфа» руководитель Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» не подтвердила и не опровергла этот слух. «Никак не могу это прокомментировать, работаю в обычном режиме», — сказала она.

Руслан Мирсаяпов курировал внешнеэкономическую деятельность республики с 2010 года.