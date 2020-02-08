Руслану Мирсаяпову уже ищут замену. Пока временно за внешние связи республики будет отвечать первый зампредседателя Айнур Саманов.
Руководитель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкортостана покидает свой пост
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facebook.com/ruslan.mirsayapov
Последним рабочим днем Руслана Мирсаяпова является 18 февраля. Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением.
Эксперты считают, что основным кандидатом является Маргарита Болычева. В разговоре с «РБК Уфа» руководитель Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» не подтвердила и не опровергла этот слух. «Никак не могу это прокомментировать, работаю в обычном режиме», — сказала она.
Руслан Мирсаяпов курировал внешнеэкономическую деятельность республики с 2010 года.
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