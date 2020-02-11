В Уфе стартует продолжение мелодрамы о хоккеисте и фигуристке

Спустя два года история любви Нади Лапшиной и Саши Горина, в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова, получила продолжение. «Лёд-2» выйдет на экраны кинотеатров 14 февраля.

«Конечно, я была очень рада, что эта история продолжается, я люблю этот проект и свою героиню», – поделилась своими впечатлениями Аглая Тарасова. – «Но, когда речь идет о сиквеле, всегда есть страх, что он получится слабее, хуже, что мы разочаруем зрителя и разочаруемся сами. А когда продюсеры раскрыли мне сюжет, я сначала подумала, что они шутят, но потом поняла, что, возможно, это единственно правильный выход».

Александр Петров восторга по поводу идеи второй части не испытал. «Изначально я не понимал, зачем оно вообще нужно. Первый фильм – абсолютно законченная сказка», – говорит актер. – «Но, когда мне рассказали идею сиквела, я осознал, что это здорово, что это шокирующий, но очень мощный, полный энергии ход. Хотя он и не самый главный в нашей истории. Главное – это история молодого отца и его дочки, отца, который стремится стать лучшим родителем для своего ребенка».