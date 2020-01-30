Картину презентуют хореографы: художественный руководитель Уфимского центра современного танца Сергей Андриянов и преподаватель Уфимского центра современного танца Юлия Репицына. После сеанса они обсудят картину со зрителями.
В Уфе покажут документальный фильм в 3D
-
kinoteatr.ru
Фильм о Мерсе Каннингеме снимался семь лет: легендарный американский танцовщик и хореограф ХХ века, который определил эстетику модернизма в танце, он прошел путь от танцовщика в послевоенном Нью-Йорке до руководителя собственной труппы, изобретателя новой техники движения и культовой фигуры в мире современного танца.
Премьера пройдет 1 февраля в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Галерея ART». Билеты можно приобрести по ссылке.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.