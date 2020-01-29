На экранах Уфы покажут историческую драму

Фильм охватывает события одного дня 1917 года, когда английские войска получили известие, что немцы отступают за линию Гинденбурга. 1600 британских солдат начали готовиться к атаке, и никто не подозревал, что им уготована ловушка с минами и снайперами. Парочке молодых солдат (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен) поручают опасное задание — пробраться через линию фронта и доставить важное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?

Историческая драма «1917» выйдет в прокат в Объединенной сети «Кино Окко» в кинотеатрах «Синема Парк Семья» и «Галерея ART» с 30 января. Билеты уже можно приобрести по ссылке.