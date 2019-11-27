Кинокритик Андрей Королев представит в Уфе фильм «Большая поэзия»

Картину представит в Уфе кинокритик Андрей Королев. Показ состоится 27 ноября в 19.30 в «Синема парке». На следующий день фильм выходит в прокат во всех кинотеатрах России.

«Большая поэзия» расскажет о парнях, которые находят способ изменить жизнь. Их в фильме сыграли Александр Кузнецов («Лермонтов», «Лето», «Ненастье») и Алексей Филимонов («Еще один год»). Режиссер — Александр Лунгин, в фильмографии которого такие картины, как «Братство», «Дама пик», «Черная вдова» и другие. Песня «Салам» рэпера Face из Уфы стала саундтреком.

На открытом фестивале «Кинотавр» Александр Лунгин за «Большую поэзию» получил награду «Премия за режиссуру», а Александр Кузнецов — награду «Лучшая мужская роль».