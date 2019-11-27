Всего на фестивале покажут семнадцать фильмов. В программу вошли лидеры бокс-офисов, победители различных кинонаград, работы независимых режиссеров, документальные картины, драмы и комедии.
От «Великого духа» до «Предателя»: В Уфе пройдет российско-итальянский кинофестиваль
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vk.com/riff.russia
Открывает фестиваль фильм Серджо Рубини «Великий дух». В главных ролях — Рокко Папалео и сам режиссер, известный по картинам «Простая формальность» и «Интервью».
Смотр также включает тематические дни, посвященные двум городам Италии. В День Рима покажут документальный фильм «Рим. Площадь Витторио», комедию «Итальянец» и драму «Везучая», получившая награду Каннского кинофестиваля, а в День Неаполя — военную драму «Сожгите Неаполь!», криминальную комедию «Боб и Мэрис», детектив «Неаполь под пеленой», отмеченный серебряным «Святым Георгием» на Московском международном кинофестивале.
Помимо этого, программа включает комедии «Человек, который купил Луну», «Спрячь бабушку в холодильнике», «Когда все дома», «Все началось с камня» и «Познакомься с Софией», драмы «Любовь под домашним арестом» и «Моя любовь», документальный фильм «Матера — город из камня». Закрывает смотр криминальная драма «Предатель», основанная на реальных событиях 1980-х годов. Режиссер картины — Марко Беллоккьо, получивший «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф на Венецианском кинофестивале.
Фестиваль будет длиться десять дней: с 5 по 15 декабря в кинотеатре «Синема парк». Билеты можно купить по ссылке.
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