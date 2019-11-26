Картина расскажет о жизни народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Режиссером будет Булат Юсупов
В Уфе начались съемки третьего фильма трилогии «Первая Республика»
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bashinform.ru
Бюджет фильма составляет 23,3 млн рублей. Съемки пройдут в местах, где бывал поэт, — Уфе, Салаватском районе, Москве, Нижнем Новгороде и Узбекистане. Главную роль сыграет актер Башдрамтеатра им. Мажита Гафури Артур Кунакбаев.
Премьера состоится в октябре 2020 года.
Ранее в октябре в Конгресс-холле «Торатау» показали картину «Мустай». По словам режиссера Саиды Медведевой, этот фильм «про человека, совесть, любовь, стыд, счастье и достоинство».
В ноября картина «Сестренка» получила Гран-при и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале «Лучезарный ангел». По данным ИА «Башинформ», эта первая картина на башкирском языке, которая вышла в широкий прокат.
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