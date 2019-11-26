В Уфе начались съемки третьего фильма трилогии «Первая Республика»

Бюджет фильма составляет 23,3 млн рублей. Съемки пройдут в местах, где бывал поэт, — Уфе, Салаватском районе, Москве, Нижнем Новгороде и Узбекистане. Главную роль сыграет актер Башдрамтеатра им. Мажита Гафури Артур Кунакбаев.

Премьера состоится в октябре 2020 года.

Ранее в октябре в Конгресс-холле «Торатау» показали картину «Мустай». По словам режиссера Саиды Медведевой, этот фильм «про человека, совесть, любовь, стыд, счастье и достоинство».

В ноября картина «Сестренка» получила Гран-при и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале «Лучезарный ангел». По данным ИА «Башинформ», эта первая картина на башкирском языке, которая вышла в широкий прокат.