В Уфе покажут новые приключения Эльзы из мультфильма «Холодное сердце»

Зимнее волшебство возвращается в кинотеатры: путешествие приведет героев к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. В продолжении невероятного снежного приключения персонажи узнают, как у Эльзы появились магические способности.

Дебютный трейлер появился в сети в феврале этого года и стал самым просматриваемым среди мультфильмов: он набрал 116,4 млн просмотров за первые сутки. Саундтрек-лист к мультфильму тоже получился внушительным: в него вошли семь новых песен, написанных Кристен Андерсон-Лопес и Робертом Лопес.

Премьера мультфильма «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября в кинотеатрах «Синема Парк». Билеты уже можно приобрести на сайте.