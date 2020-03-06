В Башкирском государственном театре оперы и балета Рудольф Нуреев делал первые шаги на балетной сцене. За переименование театра проголосовали жители города.
В Уфе театру оперы и балета присвоят имя Рудольфа Нуреева
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Фото: Daniel Levy
Опрос о присвоении имени Рудольфа Нуреева театру оперы и балета ранее запустил в соцсетях Радий Хабиров. Проголосовали более 30 тысяч человек, около 80% поддержали эту идею.
Тем не менее, недавно в сети появился слух, что Министерство культуры Башкортостана не собирается переименовывать театр, так как не все жители города высказались «за».
Сегодня минкульт опроверг эту информацию: «Представитель Министерства культуры РБ не давал таких комментариев», – говорится в заявлении на сайте министерства. Сейчас этот вопрос уже находится на рассмотрении комиссии.
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