В Уфе театру оперы и балета присвоят имя Рудольфа Нуреева

Опрос о присвоении имени Рудольфа Нуреева театру оперы и балета ранее запустил в соцсетях Радий Хабиров. Проголосовали более 30 тысяч человек, около 80% поддержали эту идею.

Тем не менее, недавно в сети появился слух, что Министерство культуры Башкортостана не собирается переименовывать театр, так как не все жители города высказались «за».

Сегодня минкульт опроверг эту информацию: «Представитель Министерства культуры РБ не давал таких комментариев», – говорится в заявлении на сайте министерства. Сейчас этот вопрос уже находится на рассмотрении комиссии.