Режиссер и фотограф из Уфы вошла в топ-100 фотографов мира по версии 35Awards

В соцсетях Гульназ сообщила о том, что вошла в топ-100 фотографов мира по версии 35Awards, а две фотографии из ее проекта о врачах в «красной зоне» попали в топ-200 фото, присланных участниками из 120 стран.

«Как-то заданный мне вопрос “а ты отправишь репортаж из красной зоны на какие-нибудь конкурсы?” подтолкнул меня на решительные действия, и я залила фотографии на несколько бесплатных платформ. Сегодня один из этих конкурсов поздравил меня с тем, что оказалась в топе среди 3289 фотографов. Даже диплом прислал, который не мог не порадовать: мой кадр вошел, что называется, в "cover"», – написала Гульназ.

Гульназ Галимуллина является двукратным лауреатом всероссийского фестиваля «Герой нашего времени», была номинирована New York Film Festivals за фильм «Дом у озера». Автор 11 документальных фильмов и множества проектов о культуре Башкортостана.