Депутаты Госсобрания республики приняли новый закон, расширяющий список охраняемых объектов культурного наследия.
В Башкортостане принят закон «О нематериальном культурном наследии»
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Фото: Денис Аникин
Нематериальное культурное наследие Башкортостана – это традиции, язык, верования, обычаи и правила поведения, характерные для жителей республики.
К ним также относятся технологии производства музыкальных инструментов, фольклор и художественные каноны, народные игры и так далее.
Законом предписывается создание открытого реестра объектов нематериального культурного наследия, а также контроль над сохранением и использованием этих объектов.
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