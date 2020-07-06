В Башкортостане принят закон «О нематериальном культурном наследии»

Нематериальное культурное наследие Башкортостана – это традиции, язык, верования, обычаи и правила поведения, характерные для жителей республики.

К ним также относятся технологии производства музыкальных инструментов, фольклор и художественные каноны, народные игры и так далее.

Законом предписывается создание открытого реестра объектов нематериального культурного наследия, а также контроль над сохранением и использованием этих объектов.