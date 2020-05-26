Названы возможные даты проведения Всемирной фольклориады в Уфе

Глава республики Радий Хабиров предложил руководству Международного Совета организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств провести Фольклориаду с третьего по 10 июля 2021 года. Планируется, что иностранные участники фестиваля прибудут в Уфу второго июля и уедут после церемонии закрытия 11 июля.

Этот крупнейший фестиваль фольклора проводится во всем мире раз в четыре года. В город должны были съехаться порядка трех тысяч артистов и мастеров из 85 стран мира, чтобы представить свою культуру в танцах, традиционной музыке, кухне, костюмах и сценическом искусстве.

Подготовка к проведению фестиваля началась еще в начале 2018 года. В этом году проводились конкурсы на лучший символ и сувениры для мероприятия.