Главное культурное событие года – VI Всемирная фольклориада – должно было состояться в Уфе с 18 июля по первое августа. Из-за пандемии коронавируса фестиваль пришлось отменить уже на финальной стадии подготовки.
Названы возможные даты проведения Всемирной фольклориады в Уфе
Глава республики Радий Хабиров предложил руководству Международного Совета организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств провести Фольклориаду с третьего по 10 июля 2021 года. Планируется, что иностранные участники фестиваля прибудут в Уфу второго июля и уедут после церемонии закрытия 11 июля.
Этот крупнейший фестиваль фольклора проводится во всем мире раз в четыре года. В город должны были съехаться порядка трех тысяч артистов и мастеров из 85 стран мира, чтобы представить свою культуру в танцах, традиционной музыке, кухне, костюмах и сценическом искусстве.
Подготовка к проведению фестиваля началась еще в начале 2018 года. В этом году проводились конкурсы на лучший символ и сувениры для мероприятия.
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