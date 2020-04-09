Музей имени Михаила Нестерова признан одним из лучших музеев России

Топ-10 лучших художественных музеев регионов России:

1. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань).

2. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (Екатеринбург).

3. Нижегородский государственный художественный музей (Нижний Новгород).

4. Музей имени М.В. Нестерова (Уфа).

5. Приморская государственная картинная галерея (Владивосток).

6. Музей имени В.И. Сурикова (Красноярск).

7. Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары).

8. Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств (Ижевск).

9. Музей имени А.Н. Радищева (Саратов).

10. Музей имени И.П. Пожалостина (Рязань).

Посмотреть лектории музея имени М.В. Нестерова можно на YouTube-канале. Ссылки на фильмы о художников – на сайте музея, там же можно ознакомиться с коллекциями.