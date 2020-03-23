В Уфе проходит выставка «Шаг за шагом»

Концепция выставки заключается в том, чтобы показать зрителям этапы жизни, с которыми сталкивается каждый: шаги, которые мы делаем и преодолеваем постоянно. Заставить зрителя задаться вопросами: «Куда ведет меня моя жизненная нить? И почему я там, где сейчас? Почему я тот, кто я есть?»

Выставка проходит сегодня, 23 марта, и в среду, 25 марта, с 15.00 до 20.00 по адресу: улица Карима Хакимова, 7. Вход – благотворительный взнос в поддержку фонда от 50 рублей.

В зале представлены картины, инсталляции и видеоинсталляция, сама художница также будет присутствовать, с ней можно будет пообщаться лично.