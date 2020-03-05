Уроженка Уфы Гузель Усманова-Гобе проведет первый международный хореографический фестиваль-конкурс для детей и взрослых Helvetic Navruz в Женеве, где она проживает уже более 18 лет.
Хореограф из Уфы организует международный фестиваль в Швейцарии
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facebook.com/helveticnavruz
Фестиваль Helvetic Navruz пройдет 28-29 марта и будет посвящен VI Всемирной фольклориаде. В нем могут принять участие танцевальные коллективы из России.
За плечами у 46-летней Гузель Усмановой-Гобе создание нескольких танцевальных студий, одна из которых называется «Танцуй, как Нуреев» в честь ее главного кумира. Среди воспитанников студии – чемпионы Швейцарии и победители международных конкурсов.
Крупнейший проект Усмановой-Гобе – ассоциация Swiss-Ural, уже более десяти лет устраивающая сабантуи в Женеве. В прошлом году она приняла участие в V Всемирном Курултае в Уфе, где ей поручили создать Курултай башкир Европы.
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