Morgenshtern рассказал, что вырезали из эфира «Вечернего Урганта»

Все ли вошло в эфир в «Вечернем Урганте»?

Половину интервью отрезали, ну и сам процесс тоже монтировали. Там как было: мы перед эфиром пошли репетировать и вот этот биточек накидали.

Потом говорим: «Делаем новый трек?». А он говорит: «Нет, у нас очень мало времени, хронометраж маленький, давайте этот бит просто сразу используем». А текст писали в прямом эфире, заранее не готовили. Бит был заготовлен за час до эфира.

А что из интервью вырезали?

Да всякую мелочь там, типа про любимые рок-группы. Но самое главное, что я с Ваней сделал нашу фишку, сейчас продемонстрирую вам (показывает пальцем в ладонь, потом дает пять Slava Marlow - прим. ред.). Он не сразу понял, что делать, и вот это, к сожалению, вырезали.

А до этого тебя звали на «Вечерний Ургант»?

Нет. Были разговоры о том, чтобы музыкальным гостем пойти, но не нашли ни одной песни, которую можно было бы исполнить.

Как создавалась «Грустная песня», и где и как ты записывал куплет?

Я записывал куплет на даче у себя, когда еще жил в Уфе. Там записал куплет, приехал на машине в Москву снимать клип и остался тут жить, и все. Вот так «Грустная песня» меня сюда перевезла, получается. Thrill Pill просто скинул демку, и я записался под нее на даче в Уфе.