Послом Фольклориады будет обладатель премии «Грэмми»

Артур Алибаков, руководящий подготовкой VI Всемирной фольклориады, в соцсетях объявил о том, что официальным представителем фестиваля будет уфимский оперный певец Ильдар Абдразаков.

Абдразаков – «Народный артист Башкортостана», лауреат театральной премии «Золотая маска» и двукратный обладатель премии «Грэмми», один из наиболее известных оперных певцов России.

Для обслуживания Фольклориады-2020 подготовят более 300 волонтеров со знанием иностранных языков. 27 февраля в 16:00 в Концертном зале БГПУ состоится встреча будущих волонтеров с организаторами, подать заявку может любой желающий, заполнив форму по этой ссылке.

Также до 31 марта продлится конкурс на лучший символ фестиваля. Эскиз и описание можно отправить на почту: symbol@folkloriada2020.com.