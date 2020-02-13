Что известно о Фольклориаде-2020?

VI Всемирная фольклориада задействует все открытые концертные площадки Уфы, главные представления пройдут в амфитеатре за Конгресс-холлом, где находится этнопарк «Ватан».

Вход на мероприятия будет бесплатным, гости фестиваля смогут выступить не только в качестве зрителей, но и попробовать экзотические национальные блюда, освоить народные музыкальные инструменты и обучиться традиционным искусствам со всех уголков мира.

Для обслуживания главного культурного события года подготовят более 300 волонтеров со знанием иностранных языков, сейчас организаторы работают над составлением программы фестиваля.

О том, какие еще культурные и спортивные мероприятия пройдут в Уфе в 2020 году, мы рассказали в отдельном материале.