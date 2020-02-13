С 18 июля по 1 августа в Уфе соберутся порядка трех тысяч артистов и мастеров из 85 стран мира, чтобы представить свою культуру в танцах, традиционной музыке, кухне, костюмах и сценическом искусстве.
Что известно о Фольклориаде-2020?
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VI Всемирная фольклориада задействует все открытые концертные площадки Уфы, главные представления пройдут в амфитеатре за Конгресс-холлом, где находится этнопарк «Ватан».
Вход на мероприятия будет бесплатным, гости фестиваля смогут выступить не только в качестве зрителей, но и попробовать экзотические национальные блюда, освоить народные музыкальные инструменты и обучиться традиционным искусствам со всех уголков мира.
Для обслуживания главного культурного события года подготовят более 300 волонтеров со знанием иностранных языков, сейчас организаторы работают над составлением программы фестиваля.
О том, какие еще культурные и спортивные мероприятия пройдут в Уфе в 2020 году, мы рассказали в отдельном материале.
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